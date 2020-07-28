В Таджикистане на Курбан байрам запретили праздничные гуляния им хождения по домам

CentralAsia (TJ) - Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 запретил праздничные гулянья в день праздника Иди Курбон (Курбан байрам).



Согласно решению республиканского штаба, запрещено проведение каких-либо скоплений, хождений по домам, а также праздничных гуляний в день праздника Иди Курбон.

Комитету по религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов поручено совместно с исполнительными органами государственной власти областей, городов и районов и постоянными местными комиссиями усилить разъяснительные работы среди населения по соблюдению этих требований.

Республиканский штаб призывает жителей страны действовать на основе рекомендаций специалистов сферы здравоохранения и строго соблюдать правила личной и общественной гигиены, социальной дистанции и использования медицинских масок.

Иди Курбон в Таджикистане отмечается 31 июля.

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