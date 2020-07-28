Таджикистан сократил экспорт электроэнергии в Афганистан и Узбекистан

CentralAsia (TJ) - Глава энергохолдинга «Барки точик» подтвердил, что с 27 июля сократились объемы экспорта таджикской электроэнергии в соседний Афганистан.

Причина - в уменьшении притока воды в реку Вахш, заявил Мирзо Исмоилзода на пресс-конференции в Душанбе. По этой же причине с 16 июля сократился экспорт электроэнергии в Узбекистан, добавил глава «Барки точик».

Компания «Барки точик» сообщает, что с мая приток воды на реке Вахш уменьшился почти на процентов, из-за чего сократилось и поступление воды в Нурекскую ГЭС.

Ранее компания «Брешно», которая занимается обеспечением электроэнергии регионов Афганистана, сообщил, что Таджикистан сократил экспорт электричества в страну на 90 процентов. Раньше Таджикистан ежедневно экспортировал в Афганистан 320 МВт, с понедельника этот показатель сократился до 40 МВт, сообщили в афганской компании.

Афганские провинции Кабул, Нангархар, Лагман, Лугар, Пактика, Парван, Панджшер, Каписа и Баглан используют электроэнергию, поставляемую Таджикистаном.

Власти Афганистана сообщили, что в настоящее время ведут переговоры с Узбекистаном о поставках электроэнергии в страну.

Глава энергохолдинга «Барки точик» заявил, что с начала года электроэнергия, вырабатываемая Нурекской ГЭС, использовалась, в основном, для внутренних нужд, из-за чего экспорт электроэнергии по сравнению с этим периодом прошлого года сократился на 324,9 млн.кВтч. За этот период в Афганистан было экспортировано 546 млн. кВтч электроэнергии, а в Узбекистан - 358 млн. кВтч. электроэнергии, уточнил Мирзо Исмоилзода.

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