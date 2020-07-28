[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане разрабатывается план по поэтапному смягчению карантинных мер

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане разрабатывается план по поэтапному смягчению карантинных мер, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства.

«Согласно разработанным критериям смягчения карантинных мер, Министерством отслеживается показатель репродуктивности инфекции - количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции и процента занятости коечного фонда инфекционных стационаров для лечения коронавирусной инфекции», - сказал А.Цой.

Он отметил, что трехнедельный карантин показывает результаты.

«За три недели карантина достигнуто следующее: показатель репродуктивности инфекции снизился с 1,2 до 0,99. И процент занятости коек снизился с 90% до 47%. Таким образом, вышеуказанная положительная динамика основных показателей нагрузки на систему здравоохранения свидетельствует о возможности поэтапного смягчения карантинных мер», - сообщил министр.

По данным Минздрава, в Казахстане отмечается снижение зарегистрированных случаев на 29% с начала введения карантина.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Пандемия коронавируса ускоряется, - глава ВОЗ
  • В Туркменистане наладили производство антисептиков на основе семян гармалы
  • Все уровни школьных учреждений будут открыты поэтапно с 1 сентября, - ГЧК Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com