В Казахстане разрабатывается план по поэтапному смягчению карантинных мер

CentralAsia (KZ) - В Казахстане разрабатывается план по поэтапному смягчению карантинных мер, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства.



«Согласно разработанным критериям смягчения карантинных мер, Министерством отслеживается показатель репродуктивности инфекции - количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции и процента занятости коечного фонда инфекционных стационаров для лечения коронавирусной инфекции», - сказал А.Цой.

Он отметил, что трехнедельный карантин показывает результаты.

«За три недели карантина достигнуто следующее: показатель репродуктивности инфекции снизился с 1,2 до 0,99. И процент занятости коек снизился с 90% до 47%. Таким образом, вышеуказанная положительная динамика основных показателей нагрузки на систему здравоохранения свидетельствует о возможности поэтапного смягчения карантинных мер», - сообщил министр.

По данным Минздрава, в Казахстане отмечается снижение зарегистрированных случаев на 29% с начала введения карантина.

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