Внешнеторговый оборот Таджикистана в первом полугодии составил свыше $2,1 млрд

CentralAsia (TJ) - Внешнеторговый оборот Таджикистана по итогам первого полугодия текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 1%. Об этом сообщает издание «Авеста» со ссылкой на Агентство по статистике.

В отчетный период объем внешнеторгового оборота страны составил $2 млрд. 158 млн.

Сумма экспорта составила $654 млн., что почти на 15% больше по сравнению с январем-июнем прошлого года.

Таджикистан экспортировал, в основном драгоценные и полудрагоценные камни и металлы, минеральные продукты – цемент, руда, уголь, электроэнергия, текстильные материалы, не драгоценные металлы и изделия из них.

Импорт сложился в сумме более $1,5 млрд., что на 4% меньше по сравнению с первым полугодием 2019 года.

Импортировал товары Таджикистан, в основном из России, Казахстана и Китая, а в общем внешнеторговые отношения республика имела с 108 странами, в том числе 10 странами СНГ.

Основными торговыми партнерами Таджикистана за отчетный период являлись Россия ($492 млн.), Казахстан ($461 млн.), Швейцария ($306 млн.), Китай ($232 млн.), Турция (свыше $159 млн.), Узбекистан (свыше $148 млн.).

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