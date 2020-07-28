Во вьетнамском городе Дананг обнаружили более заразный тип COVID-19

CentralAsia (CA) - Предварительное эпидемиологическое расследование показало, что 4 из 5 случаев заболевания COVID-19, подтвержденных в прошедшие выходные, связаны с тремя больницами в центральном городе Дананг, говорится в сообщении на правительственном портале.

Вышеупомянутые новости были опубликованы экспертами на заседании Национального руководящего комитета по профилактике и контролю COVID-19.

Чтобы предотвратить распространение болезни, эксперты предложили, чтобы все люди, которые возвращаются домой из Дананга и связаны с вышеупомянутыми больницами, должны быть помещены в карантин на 14 дней, в то время как декларация о здоровье должна быть обязательной для остальных.

Анализ генома показал, что это новый тип COVID-19, который является более заразным, сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Нгуен Тхань Лонг.

Министерство здравоохранения направило лучших экспертов в Дананг, чтобы помочь центральному городу сдержать вспышку и как можно скорее выяснить источники инфекции.

За прошедшие выходные три жителя в Дананге и один житель в Куангнаме были подтверждены положительными для COVID-19.