За первый квартал 2020 года выручка крупных монгольских банков сократилась на 56%

CentralAsia (MNG) -

Исследовательский центр экономической политики и конкурентоспособности опубликовал обзоры, проведенные в отношении банков, действующих в Монголии. В настоящее время в стране действуют 12 коммерческих банков.

Исследовательский центр экономической политики и конкурентоспособности опубликовал обзоры, проведенные в отношении банков, действующих в Монголии. В настоящее время в стране действуют 12 коммерческих банков.

По данным Центрального банка Монголии, наиболее влиятельными банками являются «большая семерка», а именно: Хаан банк, Голомт банк, Хас банк, Төрийн банк и Банк торговли и развития. Они доминируют в 90 процентах банковской системы Монголии.

По данным Центрального банка Монголии, наиболее влиятельными банками являются «большая семерка», а именно: Хаан банк, Голомт банк, Хас банк, Төрийн банк и Банк торговли и развития. Они доминируют в 90 процентах банковской системы Монголии.