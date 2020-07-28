За первый квартал 2020 года выручка крупных монгольских банков сократилась на 56%

CentralAsia (MNG) -
Исследовательский центр экономической политики и конкурентоспособности опубликовал обзоры, проведенные в отношении банков, действующих в Монголии. В настоящее время в стране действуют 12 коммерческих банков.
По данным Центрального банка Монголии, наиболее влиятельными банками являются «большая семерка», а именно: Хаан банк, Голомт банк, Хас банк, Төрийн банк и Банк торговли и развития. Они доминируют в 90 процентах банковской системы Монголии.
Чистая выручка банков за первый квартал 2020 года составила 51,8 млрд.тугриков ($ 18,2 млн). Чистая выручка трех крупнейших монгольских банков достигла 36 миллиардов тугриков ($12,6 млн), сокращение на 56 процентов или 45 миллиардов тугриков ($15,8 млн); средние три банка заработали 12,8 млрд.тугриков ($4,5 млн); уменьшение на 2 процента. Тем не менее, более мелкие банки сообщили о чистой прибыли в размере 3,3 млрд.тугриков ($1,1 млн).
Активы банков в январе-апреле 2020 года достигли 2,96 трлн.тугриков ($10 млрд 40 млн) однако по сравнению с аналогичным периодом 2019 года он сократился на 0,39 трлн. тугриков ($137 млн) в основном связан с Ариг Банком.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения