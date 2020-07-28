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  28 июля 2020
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В Великобритании выявлен первый случай коронавируса у домашнего кота

CentralAsia (CA) -  Специалисты в Великобритании выявили первый в стране случай заражения коронавирусом нового типа домашнего кота, об этом сообщается на сайте британского правительства.

Коронавирус был обнаружен у кота в ходе тестов в лаборатории города Уэйбридж на юго-востоке Англии в прошлую среду, 22 июля. В сообщении правительства подчеркивается, что в настоящее время нет доказательств того, что домашние животные могут заражать людей коронавирусом.

Напротив, по предварительным данным, кот заразился COVID-19 от своих хозяев, у которых ранее выявили коронавирус. В настоящее время и кот, и его владельцы полностью оправились от коронавируса, они не успели заразить ни других животных, ни людей, отмечается в сообщении.

Главный ветеринарный врач Великобритании Кристин Миддлмисс назвала данный случай "очень редким". По ее словам, у заразившегося кота были только легкие симптомы, животное выздоровело за несколько дней. Миддлмисс заверила, что ее ведомство будет следить за ситуацией и выпустит новые рекомендации для владельцев домашних животных, если обстановка ухудшится.

Медицинский директор Управления общественного здравоохранения Англии Ивонн Дойль призвал население не паниковать из-за этого инцидента. Он также рекомендовал британцам регулярно мыть руки, в частности, до и после контакта с домашними животными.

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