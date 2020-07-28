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  28 июля 2020
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В Узбекистане запущено производство тест-систем на коронавирус

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане приступили к массовому производству тест-систем для выявления коронавируса COVID-19, сообщили в Министерстве инновационного развития.

«Налажено массовое производство разработанного учеными Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития набора реагентов «Biotest- SARS-CoV-2», предназначенного для качественного определения РНК коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего острый респираторный синдром COVID-19», – говорится в сообщении.

Производителем данной тест-системы является ООО «Biotest-LAB» –компания при Центре передовых технологий.

«Если потребность в тестах в республике составляет 20 тысяч в день, «Biotest- LAB» практически покроет потребности республики с мощностью производства 500 тысяч тест-систем в месяц», – отметили в министерстве.

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