В Монголии школы и детсады откроют свои двери 1 сентября, а вузы — 14 сентября

CentralAsia (MNG) -
На заседании Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) было принято решение начать деятельность начальных и средних школ и детских садов 1 сентября, а университетов и колледжей — с 14 сентября.
Премьер-министр У. Хурэлсух поручил ГЧК начать новый учебный год 1 сентября. Медицинское учреждение также готовится к началу нового учебного года. Однако, согласно последней оценке риска, существует высокая вероятность распространения новой коронавирусной инфекции внутри страны.
Родители неоднократно заявляли, что электронное дистанционное обучение неэффективно.
В связи с пандемией коронавируса в мире правительство Монголии ввело карантин с 30 января 2020 года, закрыв школы, детские сады и университеты.
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