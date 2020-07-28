Полмиллиона трудовых мигрантов из Узбекистана не смогли выехать за границу из-за пандемии

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CentralAsia (UZ) - В результате карантинных ограничений, введенных во время пандемии, около 500 000 узбекских трудовых мигрантов не смогли выехать на работу за рубеж.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства занятости и трудовых отношений Рахимжон Махкамов на брифинге 27 июля в Ташкенте.

По словам чиновника, 76,2 тысячи мигрантов, которые не могли выехать за границу, были трудоустроены на родине. В частности, 68,7 тыс. человек были привлечены к общественным работам и 21,8 млрд. сумов (более $2,1 млн) было выделено из Фонда общественных работ на их заработную плату.

В январе-июне 2020 года 219 657 человек вернулись в Узбекистан из трудовой миграции. Из них 122 805 узбекистанцев вернулись из России, 63 636 из Казахстана, 7 144 из Турции, 3 376 из Южной Кореи и 22 697 из других стран.

Из тех, кто вернулся из-за границы, 201,4 тыс. человек были опрошены в ходе подомового обхода, из них 100,6 тыс. (50%) были трудоустроены.