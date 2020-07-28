В Туркменистане с больных пневмонией требуют $56 в день за подключение к ИВЛ, - СМИ

CentralAsia (TM) - В инфекционной больнице в пригороде Ашхабада ғ Чоганлы, с родственников пациентов, лежащих с пневмонией по причине коронавируса, требуют в день 1400 манатов ($56) за подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. Без денег тяжелые больные обречены, потому что кислорода на всех не хватает. За считанное количество аппаратов идет самый настоящий аукцион – чья сумма выше, тот и получит возможность дышать кислородом, сообщает издание turkmen.news.

В мае-июне, то есть в самом начале эпидемии коронавируса в Туркменистане, наличие которого власти до сих пор отрицают, аппараты ИВЛ были практически бесхозными, зато теперь они в прямом смысле на вес золота.

«В середине июня, когда все палаты в больнице в Чоганлы уже были забиты, и перестало хватать врачей и медперсонала, родственники платежеспособных пациентов стали давать докторам любую требуемую сумму за обеспечение необходимыми средствами и препаратами, а медсестрам за особый уход и внимание к их родным», — сообщил источник turkmen.news, выписавшийся из больницы в конце июня.

Месяц назад ставка за использование аппарата ИВЛ в течение 1 дня достигала 1000 манатов ($40), а сейчас, по информации того же источника, врачи стали брать 1400 манатов, что выше средней месячной зарплаты. Более того, с родственников пациентов требуют оплату сразу за 10 дней, якобы такова процедура. Итого, сумма взятки за спасительное дыхание доходит до 14000 манатов ($560).

«Проверяющих нет, никто никого не контролирует, сотрудникам таких органов, как прокуратура, полиция, МНБ, не до проверок – все озабочены собственным здоровьем и самочувствием близких. Они первыми дают [деньги] врачам, покупая медицинские услуги», — сообщил источник.

Ранее turkmen.news сообщало, что бригады «скорой помощи» выезжают к пациентам, нуждающимся в кислороде, без такового в баллонах или вовсе без баллонов в машине. Больной человек задыхается, но медики ничем ему не могут помочь, кроме как доставить в больницу.

Наблюдатели внутри страны сообщают о массовом заболевании людей. У некоторых болезнь протекает бессимптомно, как обычная простуда, другим везет, и они вылечиваются даже от пневмонии. Между тем, в аптеках продолжается ажиотаж. Люди друг от друга узнают о препаратах, которые, по слухам, помогают устранить симптомы коронавируса и не позволяют болезни перейти в тяжелую стадию, скупают азитромицин, витамины С и Д, магний Б6 и любые противовирусные препараты, отмечает издание.