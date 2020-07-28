В Таджикистане местные исполнительные органы названы самыми коррумпированными

CentralAsia (TJ) - Местные исполнительные органы государственной власти признаны самыми коррумпированными по итогам 6 месяцев текущего года в Таджикистане. Об этом пишет «Авеста» со ссылкой на директора Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана Сулаймона Султонзоду.

На встрече с журналистами Султонзода рассказал, что в отчетный период сотрудниками Агентства выявлено 1 тыс. 218 коррупционных преступлений, 482 из которых входят в разряд тяжких преступлений.

Глава антикоррупционного ведомства констатировал уменьшение количества выявленных коррупционных преступлений за 6 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По его словам, за такой же период прошлого года сотрудниками Агентства по борьбе с коррупцией было выявлено 1 тыс. 370 преступлений коррупционного характера.

В отчетный период 116 преступлений выявлено среди сотрудников исполнительных органов госвласти, образования и науки – 88, здравоохранения и социальной защиты населения – 41, юанков – 96, сельского хозяйства – 71, юстиции – 21, труда, миграции и занятости населения – 22, транспорта – 9, промышленности и новых технологий – 2, налоговая сфера – 8, «Барки точик» – 7, предприятия и организации – 84.

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