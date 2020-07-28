В хадже к Мекке смогут участвовать лишь около тысячи паломников

CentralAsia (CA) - В Саудовской Аравии во вторник начинается хадж, в котором в этом году из-за пандемии коронавируса смогут принять участие лишь около тысячи человек. Об этом пишет «Интерфакс».

Хадж продлится шесть дней и завершится 2 августа.

В этом году участвующие в паломничестве мусульмане столкнутся с рядом ограничений. В частности, саудовские власти будут следить за соблюдением социальной дистанции и усиленными санитарно-гигиеническими мерами.

Например, все камни, используемые в рамках обряда «побивания шайтана», будут обрабатывать антисептиками. Паломникам не разрешат прикасаться к мусульманской святыне Каабе. Во время молитв участникам хаджа нужно будет иметь на лице маску.

Кроме того, все паломники должны были еще с прошлого воскресенья соблюдать строгий карантин.

Для сравнения, обычно ежегодно в хадже принимают участие не сотни, а миллионы человек. В прошлом году в Саудовскую Аравию с этой целью прибыли 2,5 млн паломников.