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  28 июля 2020
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Результаты анализа на коронавирус в Узбекистане обещают предоставить за 3 дня
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане информация о результатах анализа на коронавирус будет предоставлена по телефону в течение трех дней. Это предусмотрено принятым на днях указом президента «О мерах по смягчению коронавирусной пандемии и коренному совершенствованию системы санитарно-эпидемиологического благополучия и здравоохранения населения», сообщило УзА.

Согласно документу в плане санитарно-эпидемиологического благополучия и здравоохранения населения будут осуществлены следующие неотложные меры:

  • создание в каждой семейной поликлинике и многопрофильных центральных поликлиниках мобильных групп, для которых будет разработана упрощенная инструкция;
  • внедрение методов экспресс-теста и иммуноферментного анализа с привлечением частного сектора к практике лабораторной проверки;
  • при обращении населения и выявлении симптомов заболевания оперативное взятие анализа на коронавирусную инфекцию и уведомление о его результатах по личному номеру телефона в трёхдневный срок;
  • в целях упрощения системы обмена информацией между медицинскими учреждениями процессы, связанные с отчетностью и другой бумажной волокитой, будут переведены в электронную систему.
Ранее в соцстях узбекистанцы жаловались, что им приходится ждать до нескольких недель результаты анализов, что порождало проблемы для размещения больных коронавирусом в клиники. Так как без положительных тестов на коронавирус ранее в стране нельзя было лечь на лечение в государственные медицинские учреждения.

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