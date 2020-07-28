Астероид размером с футбольное поле приближается к Земле

CentralAsia (CA) - Потенциально опасный астероид 2009 PQ1 пролетит в полутора десятках миллионов километров от Земли 5 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на NASA.

По расчетам американского космического агентства, диаметр астероида составляет от 84 до 190 метров. Для сравнения: средняя длина футбольного поля составляет около 100 метров.

Минимальное расстояние, на которое небесное тело может приблизиться к Земле, специалисты NASA оценивают в 13,2 млн км, что позволяет отнести астероид 2009 PQ1 к потенциально опасным астрономическим объектам.

Отмечается, что максимальное сближение астероида и Земли произойдет в среду, 5 августа в 19:35 по московскому времени.

Астероид 2009 PQ1 был открыт и зарегистрирован в 2009 году. Он относится к так называемой группе Аполлонов - астероидов, чьи орбиты пересекают орбиту Земли с внешней стороны.