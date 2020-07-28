Пакистанская артиллерия обстреляла позиции индийских войск в Кашмире, - СМИ
- Азия и мир, политика
- 16:10, 28 июля 2020
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CentralAsia (CA) - Пакистанская артиллерия во вторник утром подвергла массированному обстрелу позиции индийских войск в двух районах в секторе Пунч на линии контроля в Кашмире. Об этом сообщила индийская газета The Hindu.
«Около 10 часов утра сегодня (во вторник) армия Пакистана инициировала неспровоцированное нарушение режима прекращения огня путем стрельбы из стрелкового оружия и интенсивного обстрела из минометов в округе Пунч», - сказал представитель министерства обороны.
В связи с этим, по данным издания, индийская армия нанесла ответный удар.
В результате перестрелки пострадали животные и повреждены дома.