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  28 июля 2020
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Пакистанская артиллерия обстреляла позиции индийских войск в Кашмире, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Пакистанская артиллерия во вторник утром подвергла массированному обстрелу позиции индийских войск в двух районах в секторе Пунч на линии контроля в Кашмире. Об этом сообщила индийская газета The Hindu.

«Около 10 часов утра сегодня (во вторник) армия Пакистана инициировала неспровоцированное нарушение режима прекращения огня путем стрельбы из стрелкового оружия и интенсивного обстрела из минометов в округе Пунч», - сказал представитель министерства обороны.

В связи с этим, по данным издания, индийская армия нанесла ответный удар.

В результате перестрелки пострадали животные и повреждены дома.

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