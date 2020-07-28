Пакистанская артиллерия обстреляла позиции индийских войск в Кашмире, - СМИ

CentralAsia (CA) - Пакистанская артиллерия во вторник утром подвергла массированному обстрелу позиции индийских войск в двух районах в секторе Пунч на линии контроля в Кашмире. Об этом сообщила индийская газета The Hindu.

«Около 10 часов утра сегодня (во вторник) армия Пакистана инициировала неспровоцированное нарушение режима прекращения огня путем стрельбы из стрелкового оружия и интенсивного обстрела из минометов в округе Пунч», - сказал представитель министерства обороны.

В связи с этим, по данным издания, индийская армия нанесла ответный удар.

В результате перестрелки пострадали животные и повреждены дома.