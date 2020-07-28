Установлена связь между уровнем коррупции и толщиной министров. В первой тройке Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан

CentralAsia (UZ) - На первом месте, согласно исследованию, по уровню коррупции и толщине чиновников оказался Туркменистан. Второе и третье места заняли Таджикистан и Узбекистан.

Измерение уровня коррупции — задача сложная хотя бы потому, что участники подобных схем всеми силами стараются скрыть свою деятельность. В некоторых странах, где коррупция распространилась по всему аппарату управления, сделать это особенно нелегко. Однако социолог из Бизнес-школы Монпелье Павло Блаватски (Pavlo Blavatskyy) обнаружил показатель, утаить который не удастся: избыточный вес самих коррупционеров. Об этом он пишет в статье, опубликованной в журнале Economics of Transition and Institutional Change.

Для своего исследования Блаватски запрограммировал и обучил нейросеть оценивать индекс массы тела (ИМТ) человека по фотографии, а затем «пропустил» через нее снимки 299 министров из 15 современных государств, бывших республик СССР. Полученные цифры ученый сопоставил с пятью различными оценками уровня восприятия коррупции в этих странах, в том числе с данными Transparency International и Всемирного банка.

График: по вертикали — уровень восприятия коррупции (на 2017 год), по горизонтали — оценка среднего значения ИМТ членов правительства

Наименьший ИМТ отмечен у членов правительств Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии — государств, уровень коррупции в которых считается минимальным на всем постсоветском пространстве. И наоборот: в таких странах, как Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан, министры отличаются высокими показателями ИМТ. «Медианный индекс массы тела министров высоко коррелирует со всеми пятью признанными индикаторами восприятия коррупции, — пишет Блаватски. — Скрытая политическая коррупция становится видимой в буквальном смысле — на фотографиях высших политических деятелей». Знаменательна история с Арменией, на которую указывает автор работы. После смены правительства Сержа Саргсяна более «стройным» кабинетом Пашиняна в 2018 году индексы коррупции в этой стране показали существенное снижение. Кроме того, любопытно расхождение России и Украины: хотя уровень восприятия коррупции в этих странах примерно одинаков, российские деятели отличаются сравнительной подтянутостью. ИМТ министров на Украине выше, чем даже в Таджикистане, что, возможно, говорит о неточности имеющихся оценок коррупции в этой стране.

