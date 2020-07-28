Таджикистан экспортировал в Афганистан 466 тыс. тонн муки

- Таджикистан, экономика
- 16:46, 28 июля 2020
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CentralAsia (TJ) - Мукомольные предприятия Таджикистана способны удовлетворить внутреннюю потребность страны в муке. Об этом пишет издание «Авеста» со ссылкой на министра промышленности и новых технологий страны Заробиддина Файзуллозоду.
По его словам, мощность отечественных мукомольных предприятий позволяет производить необходимый объем продукции для внутренних потребностей, и частично для экспорта.
За 6 месяцев этого года произведено 374,9 тыс. тонн муки, что на 43,1 тыс. тонн больше показателя января-июня 2019 года. За этот период в соседний Афганистан экспортировано 466 тонн муки. Пшеницу для производства муки отечественные предприятия получают из России и Казахстана.
В Минпроме также сообщили, что в прошлом году в стране было произведено 710 тыс. тонн муки, часть из которой экспортирована в Афганистан.
По данным профильных ведомств экономического блока страны, за шесть месяцев этого года импорт муки составил 47,5 тыс. тонн, что на 22,6 тыс. тонн больше чем в январе-июне 2019 года. Показатели импорта пшеницы составили 498 тыс. тонн, что на 49,1 тыс. тонн меньше прошлогоднего показателя за аналогичный период.