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  28 июля 2020
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Таджикистан экспортировал в Афганистан 466 тыс. тонн муки

CentralAsia (TJ) -  Мукомольные предприятия Таджикистана способны удовлетворить внутреннюю потребность страны в муке. Об этом пишет издание «Авеста» со ссылкой на министра промышленности и новых технологий страны Заробиддина Файзуллозоду.

По его словам, мощность отечественных мукомольных предприятий позволяет производить необходимый объем продукции для внутренних потребностей, и частично для экспорта.

За 6 месяцев этого года произведено 374,9 тыс. тонн муки, что на 43,1 тыс. тонн больше показателя января-июня 2019 года. За этот период в соседний Афганистан экспортировано 466 тонн муки. Пшеницу для производства муки отечественные предприятия получают из России и Казахстана.

В Минпроме также сообщили, что в прошлом году в стране было произведено 710 тыс. тонн муки, часть из которой экспортирована в Афганистан.

По данным профильных ведомств экономического блока страны, за шесть месяцев этого года импорт муки составил 47,5 тыс. тонн, что на 22,6 тыс. тонн больше чем в январе-июне 2019 года. Показатели импорта пшеницы составили 498 тыс. тонн, что на 49,1 тыс. тонн меньше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

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