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  28 июля 2020
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В Узбекистан прибыл гуманитарный груз из Германии

CentralAsia (UZ) -  По инициативе посольства Узбекистана в Германии совместно с международной благотворительной организацией «Friedensdorf International» осуществлена гуманитарная акция, направленная на поддержку медико-социальных учреждений Узбекистана в их борьбе с коронавирусом.

В республику прибыл гуманитарный груз медицинского назначения общим весом свыше 2,8 тонны, состоящий из хирургических инструментов, инвалидных колясок, медикаментов, различных медицинских приборов, принадлежностей, материалов и защитных средств.

Доставка груза в Ташкент осуществлена чартерным авиарейсом АО «Uzbekistan Airways» из Франкфурта-на-Майне, передает ИА «Дунё».

Гуманитарный груз направлен в адрес Международного неправительственного благотворительного фонда «Соглом авлод учун», который по согласованию с Министерством здравоохранения Узбекистана обеспечит его соответствующее распределение.

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