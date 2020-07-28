В Таджикистане перестали работать 124 промышленных предприятия

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за последний год приостановили свою деятельность 124 промышленных предприятия, сообщает ASIA-plus со ссылкой на Министерство промышленности и новых технологий республики.

В ведомстве подчеркивают, что эти предприятия не действуют в связи с нехваткой сырья и оборотных денежных средств, из-за изнашивания технологического оборудования, ограничения традиционного рынка продажи продукции, неконкурентоспособности выпускаемой ими продукции, изменения направления деятельности, а также в связи с имущественными спорами.

Отмечается, что на основе поручения премьер-министра страны Кохира Расулзода соответствующие органы и структуры занимаются вопросами восстановления деятельности простаивающих предприятий, а также созданием новых промышленных мощностей.

По данным Минпрома, в республике зарегистрировано всего 2216 промышленных предприятий. В частности, 682 из них расположены в Согдийской области, 604 – в Хатлонской области, 464 – в Душанбе, 420 – в РРП и 46 – в ГБАО.

Действующими промышленными предприятиями в первой половине этого года произведено продукции на сумму более 13,1 млрд сомони, что на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Промышленное производство в основном обеспечено за счет выпуска электроэнергии (29,3% от общего объема промпроизводства), горнодобывающей промышленности (26,2%) и пищевой промышленности (20,8%).

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