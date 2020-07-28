Таджикистан экспортировал в Италию и Сербию 2,7 млн. медицинских масок

CentralAsia (TJ) - Более 8 млн. штук медицинских масок произведено в Таджикистане за шесть месяцев текущего года. Об этом пишет издание «Авеста» со ссылкой на министра промышленности и новых технологий страны Заробиддина Файзуллозоду.

По его словам, производством медицинских масок в республике занимаются 50 предприятий и цехов.

Объем внутреннего производства масок также позволяет экспортировать их за рубеж. В частности, за этот период экспортировано свыше 2,7 млн медицинских масок в Италию и Сербию.

Стоимость одной экспортированной маски составляет один евро. «Есть договоренность с европейскими партнерами по экспорту масок в будущем», – отметил он.

Заробиддин Файзуллозода также сообщил, что отечественные предприятия также начали производить антисептические средства.

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