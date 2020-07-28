В Казахстане закрываются стационары и сокращаются койки

CentralAsia (KZ) - В регионах Казахстана закрываются провизорные и инфекционные стационары, а также сокращаются койко-места. Об этом сообщается на Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

Так, в настоящее время в Казахстане закрыты 7 объектов в форме провизорных стационаров и один инфекционный стационар с общей численностью коек 1 070, а также сокращены койко-места в 6 провизорных стационарах на 855 мест.

Закрыты:

- Актюбинская область - общежитие ЗКГМУ на 300 коек,

- Атырауская область - общежитие Курмангазинского агарно-технического колледжа (30 коек),

Жылыойский противотуберкулезный диспансер (10 коек),

Атырауская областная больница (200 коек),

- Карагандинская область - законсервированы с оснащением гостиница "Турист" при областном кардиоцентре (100 коек), общежитие КарГТУ при областном центре психического здоровья (100 коек),

- город Нур-Султан - городской центр психического здоровья (инфекционный стационар на 230 коек),

- город Шымкент - областной детский реабилитационный центр (на 100 коек).

Сокращено количество коек:

- Мангистауская область - Мангистауская областная больница (на 150 коек), Жанаозенская городская больница (на 100 коек), Бейнеуская больница (на 30 коек), Тупкараганская районная больница (на 25 коек), Мангистауская районная больница (на 50 коек).

- Павлодарская область - госпиталь им. Султанова на базе АО "Санаторий "Мойылды" (на 500 коек).

В остальных областях и Алматы планируется закрытие провизорных центров или сокращение коек со 2 августа.

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