В Казахстане закрываются стационары и сокращаются койки

CentralAsia (KZ) - В регионах Казахстана закрываются провизорные и инфекционные стационары, а также сокращаются койко-места. Об этом сообщается на Telegram-канале Coronavirus2020.kz.
Так, в настоящее время в Казахстане закрыты 7 объектов в форме провизорных стационаров и один инфекционный стационар с общей численностью коек 1 070, а также сокращены койко-места в 6 провизорных стационарах на 855 мест.
Закрыты:
- Актюбинская область - общежитие ЗКГМУ на 300 коек,
- Атырауская область - общежитие Курмангазинского агарно-технического колледжа (30 коек),
Жылыойский противотуберкулезный диспансер (10 коек),
Атырауская областная больница (200 коек),
- Карагандинская область - законсервированы с оснащением гостиница "Турист" при областном кардиоцентре (100 коек), общежитие КарГТУ при областном центре психического здоровья (100 коек),
- город Нур-Султан - городской центр психического здоровья (инфекционный стационар на 230 коек),
- город Шымкент - областной детский реабилитационный центр (на 100 коек).
Сокращено количество коек:
- Мангистауская область - Мангистауская областная больница (на 150 коек), Жанаозенская городская больница (на 100 коек), Бейнеуская больница (на 30 коек), Тупкараганская районная больница (на 25 коек), Мангистауская районная больница (на 50 коек).
- Павлодарская область - госпиталь им. Султанова на базе АО "Санаторий "Мойылды" (на 500 коек).
В остальных областях и Алматы планируется закрытие провизорных центров или сокращение коек со 2 августа.