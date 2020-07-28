[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Коронавирус оставил в Испании без работы более миллиона человек, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Более миллиона человек остались в Испании без работы в период с апреля по июнь в связи с пандемией коронавируса, свидетельствуют данные опроса активного населения Национальным институтом статистики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальное телерадиовещание Испании.

По этим данным, от осложнения эпидемиологической ситуации в Испании больше всего пострадал сектор услуг, также сократилось число трудоустроенных женщин.

Особенно сложная ситуация с безработицей складывается сейчас в Каталонии, Мадриде, Андалусии и Кастилье-Ла-Манче.

С начала пандемии COVID-19 в Испании было выявлено почти 326 тыс. случаев заражения, 28,5 тыс. пациентов скончались.

print
  • В Таджикистане на Курбан байрам запретили праздничные гуляния им хождения по домам
  • В хадже к Мекке смогут участвовать лишь около тысячи паломников
  • В Таджикистане перестали работать 124 промышленных предприятия


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com