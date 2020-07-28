Число случаев коронавируса в Узбекистане составляет 21699

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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 17:00 часов 28 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 21 699 (+193).

По данным Министерства здравоохранения, в Ташкенте за семь часов было выявлено 122 новых случая, 32 в Ташкентской области, 21 в Сурхандарьинской области и 18 в Кашкадарьинской области. В стране на сегодняшний день выздоровело 12 026 (+352) человек с коронавирусной инфекцией (55%), 9 549 пациентов проходят лечение.

