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  28 июля 2020
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Число случаев коронавируса в Узбекистане составляет 21699
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 17:00 часов 28 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 21 699 (+193).

По данным Министерства здравоохранения, в Ташкенте за семь часов было выявлено 122 новых случая, 32 в Ташкентской области, 21 в Сурхандарьинской области и 18 в Кашкадарьинской области. В стране на сегодняшний день выздоровело 12 026 (+352) человек с коронавирусной инфекцией (55%), 9 549 пациентов проходят лечение.

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