[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ЕС и ЮНЕСКО поддержат сельскохозяйственный сектор в Узбекистане на 9,6 млн

CentralAsia (UZ) -  Европейский Союз и ЮНЕСКО совместно с Министерством высшего и среднего специального образования и Министерством сельского хозяйства Узбекистана запустили новую программу "Развитие навыков трудоустройства в сельских регионах Узбекистана", финансируемую Европейским Союзом.

ЕС выделил 9,6 млн евро на реализацию этой инициативы, которая будет осуществляться ЮНЕСКО в период 2020-2024 гг. в отобранных регионах Узбекистана.

"Государства-члены ЕС и их страны-партнеры обмениваются передовым опытом и учатся друг у друга, чтобы сделать обучение на протяжении всей жизни и социальную мобильность реальностью; повысить качество и эффективность образования и подготовки; содействовать равенству, социальной сплоченности и активной гражданской позиции; а также развивать творчество, инновации и предпринимательство. Я искренне верю, что новая программа ЕС-ЮНЕСКО повысит качество, эффективность и результативность системы профессионального образования и подготовки (ПОП) в модернизированном сельскохозяйственном секторе и внесет свой вклад в недавние реформы, инициированные Узбекистаном в сфере образования", - говорит посол Европейского Союза в РУз Эдуардс Стипрайс.

ЮНЕСКО окажет содействие в разработке, тестировании и апробации новых инициатив и подходов, включая подготовку учителей и преподавателей в сфере сельского хозяйства и ирригации с целью расширения масштабов применения сквозных методов, высокотехнологичного сельского хозяйства и производства продуктов питания, а также инновационных подходов по всей республике.

print
  • В Таджикистане планируют производить аппараты ИВЛ
  • Европейский Союз запустил программу по борьбе с COVID-19 в Центральной Азии на 3 млн евро
  • Переболевшие коронавирусом казахстанцы могут получить реабилитационную помощь в санаториях


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com