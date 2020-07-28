ЕС и ЮНЕСКО поддержат сельскохозяйственный сектор в Узбекистане на 9,6 млн

CentralAsia (UZ) - Европейский Союз и ЮНЕСКО совместно с Министерством высшего и среднего специального образования и Министерством сельского хозяйства Узбекистана запустили новую программу "Развитие навыков трудоустройства в сельских регионах Узбекистана", финансируемую Европейским Союзом.

ЕС выделил 9,6 млн евро на реализацию этой инициативы, которая будет осуществляться ЮНЕСКО в период 2020-2024 гг. в отобранных регионах Узбекистана.

"Государства-члены ЕС и их страны-партнеры обмениваются передовым опытом и учатся друг у друга, чтобы сделать обучение на протяжении всей жизни и социальную мобильность реальностью; повысить качество и эффективность образования и подготовки; содействовать равенству, социальной сплоченности и активной гражданской позиции; а также развивать творчество, инновации и предпринимательство. Я искренне верю, что новая программа ЕС-ЮНЕСКО повысит качество, эффективность и результативность системы профессионального образования и подготовки (ПОП) в модернизированном сельскохозяйственном секторе и внесет свой вклад в недавние реформы, инициированные Узбекистаном в сфере образования", - говорит посол Европейского Союза в РУз Эдуардс Стипрайс.

ЮНЕСКО окажет содействие в разработке, тестировании и апробации новых инициатив и подходов, включая подготовку учителей и преподавателей в сфере сельского хозяйства и ирригации с целью расширения масштабов применения сквозных методов, высокотехнологичного сельского хозяйства и производства продуктов питания, а также инновационных подходов по всей республике.