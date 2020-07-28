Пандемия способствовала обострению криминогенной обстановки в России, - зампредседатель Совбеза Д.Медведев

CentralAsia (CA) - Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев намерен собрать специальное совещание о криминогенной обстановке во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«У меня послезавтра (30 июля) состоится совещание, посвященное вопросам криминогенной обстановки в период пандемии коронавируса», - сказал Медведев.

В режиме видеоконференции он провел встречу с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым и первым заместителем министра экономического развития Михаилом Бабичем.

Заместитель председателя Совбеза отметил, что «пандемия коронавируса стала весьма сложным социальным фактором и в ряде случаев способствовала обострению различных негативных явлений, включая преступность». Поэтому Медведев запросил доклад властей Северной Осетии по ситуации в регионе.