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  28 июля 2020
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Пандемия способствовала обострению криминогенной обстановки в России, - зампредседатель Совбеза Д.Медведев

CentralAsia (CA) -  Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев намерен собрать специальное совещание о криминогенной обстановке во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«У меня послезавтра (30 июля) состоится совещание, посвященное вопросам криминогенной обстановки в период пандемии коронавируса», - сказал Медведев.

В режиме видеоконференции он провел встречу с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым и первым заместителем министра экономического развития Михаилом Бабичем.

Заместитель председателя Совбеза отметил, что «пандемия коронавируса стала весьма сложным социальным фактором и в ряде случаев способствовала обострению различных негативных явлений, включая преступность». Поэтому Медведев запросил доклад властей Северной Осетии по ситуации в регионе.

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