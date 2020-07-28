В Ташкенте скончался композитор и создатель группы «Болалар» Руслан Шарипов

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на 54-ом году жизни скончался известный певец и композитор Руслан Шарипов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры республики.

По данным близких певца, причиной стал инсульт.

Руслан Шарипов родился 10 сентября 1966 года в Самарканде и известен тем, что создал такие известные группы, как «Болалар», «Сетора», «Байт». Кроме этого, он являлся композитором песен групп «Шахзод» и «Хужа».

Последние годы Руслан Шарипов отошёл от творчества и проживал вместе с матерью в Ташкенте.