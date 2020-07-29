Специальным чартерным рейсом из Сеула эвакуированы 262 граждан Монголии

CentralAsia (MNG) -

Вчера, 28 июля, самолет авиакомпании МИАТ приземлился в 17:05 часов по местному времени в международном аэропорту Буянт-Ухаа. Спецрейсом Сеул-Улан-Батор на родину вернулись 262 граждан Монголии из Кореи.

Вчера, 28 июля, самолет авиакомпании МИАТ приземлился в 17:05 часов по местному времени в международном аэропорту Буянт-Ухаа. Спецрейсом Сеул-Улан-Батор на родину вернулись 262 граждан Монголии из Кореи.