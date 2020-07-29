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  29 июля 2020
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Специальным чартерным рейсом из Сеула эвакуированы 262 граждан Монголии

CentralAsia (MNG) -  

Вчера, 28 июля, самолет авиакомпании МИАТ приземлился в 17:05 часов по местному времени в международном аэропорту Буянт-Ухаа. Спецрейсом Сеул-Улан-Батор на родину вернулись 262 граждан Монголии из Кореи.

Из 262 граждан 25 беременных, 36 пожилых со своими сопровождающими, 41 человек с детьми, 50 человек с проблемами здоровья и 110 граждан по уважительными причинами.

Согласно решению Государственной чрезвычайной комиссии, все граждане помещены на 21-дневный карантин.

По прибытии пассажиры помещены в 21-дневную обязательную изоляцию в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний, в центральном военном госпитале и других изоляторах, таких как гостиницы «Амар» и «Ворлд Монголиа».
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