Монголия планирует второй прямой рейс в Сиэтл

CentralAsia (MNG) -

Посольство США в Улан-Баторе сообщило, что правительство Монголии планирует осуществить дипломатический рейс в Сиэтл, штат Вашингтон, 3 августа 2020 года. На этом рейсе есть места для иностранных граждан, которые хотят покинуть Монголию.

Посольство США в Улан-Баторе сообщило, что правительство Монголии планирует осуществить дипломатический рейс в Сиэтл, штат Вашингтон, 3 августа 2020 года. На этом рейсе есть места для иностранных граждан, которые хотят покинуть Монголию.