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  29 июля 2020
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Монголия планирует второй прямой рейс в Сиэтл

CentralAsia (MNG) -  

Посольство США в Улан-Баторе сообщило, что правительство Монголии планирует осуществить дипломатический рейс в Сиэтл, штат Вашингтон, 3 августа 2020 года. На этом рейсе есть места для иностранных граждан, которые хотят покинуть Монголию.

В июне авиакомпания MIAT Mongolian Airlines осуществила первый в истории прямой рейс в Соединенные Штаты, чтобы эвакуировать некоторых из их граждан, оказавшихся там, с особой доставкой средств индивидуальной защиты. По этому случаю 21 июня была доставлена защитная одежда и снаряжение на сумму $1 млн; позже помощь была доставлена коренным американцам, которые страдают от пандемии. По возвращении чартерный рейс MIAT репатриировал более 250 граждан Монголии из Сиэтла.

Как сообщает МИД Монголии, второй чартерный рейс доставит из США 260 своих граждан на родину.
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