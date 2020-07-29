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  29 июля 2020
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Б.Болор-Эрдэнэ назначена руководителем Департамента коммуникационных и информационных технологий Монголии

CentralAsia (MNG) -  

На очередном заседании Кабмина Монголии Б.Чинбат, глава департамента коммуникаций и информационных технологий, был освобожден от своих обязанностей, а Б. Болор-Эрдэнэ, советник по политике в области развития главы Кабмина Л. Оюун-Эрдэнэ, была назначена главой данного департамента.

Болор-Эрдэнэ окончила Оксфордский университет в Великобритании по специальности «технология». Она была главой Национального комитета по электронному развитию и руководителем проекта "Монголия в электронной эпохе".

Оксфордский университет и Фонд Билла и Мелинды Гейтс учредили Комиссию по развитию технологий под руководством Мелинды, которая выбрала Монголию в качестве одной из трех стран для реализации проекта исследования технологической готовности. Б.Болор-Эрдэнэ является руководителем рабочей группы, представляющей правительство Монголии в этом проекте.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс (Bill & Melinda Gates Foundation) — ранее известный как «Фонд Уильяма Х.Гейтса», является частным фондом, основанным Биллом и Мелиндой Гейтс.

Он был открыт в 2000 году и считается крупнейшим частным фондом в Соединенных Штатах с активами в размере 50,7 миллиардов долларов. Основными целями фонда являются глобальное улучшение здравоохранения, сокращение нищеты, расширение образовательных возможностей и доступа к информационным технологиям. Фонд основан в Сиэтле, штат Вашингтон и находится под контролем трех его попечителей: Билла и Мелинды Гейтс и Уоррена Баффета. По состоянию на 31 декабря 2017 года вклад фонда составлял 50,7 млрд. долларов США. Его масштаб и то, как он стремится применять бизнес-методы к пожертвованиям, делают его одним из лидеров венчурной филантропии. В 2007 году его основатели были признаны вторыми самыми щедрыми филантропами в США, а Уоррен Баффет первым. По состоянию на 16 мая 2013 года Билл Гейтс пожертвовал в фонд 28 миллиардов долларов.

С момента своего основания, фонд поддерживал широкий спектр социальных, медицинских и образовательных разработок.
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