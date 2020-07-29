Б.Болор-Эрдэнэ назначена руководителем Департамента коммуникационных и информационных технологий Монголии

CentralAsia (MNG) -

Он был открыт в 2000 году и считается крупнейшим частным фондом в Соединенных Штатах с активами в размере 50,7 миллиардов долларов. Основными целями фонда являются глобальное улучшение здравоохранения, сокращение нищеты, расширение образовательных возможностей и доступа к информационным технологиям. Фонд основан в Сиэтле, штат Вашингтон и находится под контролем трех его попечителей: Билла и Мелинды Гейтс и Уоррена Баффета. По состоянию на 31 декабря 2017 года вклад фонда составлял 50,7 млрд. долларов США. Его масштаб и то, как он стремится применять бизнес-методы к пожертвованиям, делают его одним из лидеров венчурной филантропии. В 2007 году его основатели были признаны вторыми самыми щедрыми филантропами в США, а Уоррен Баффет первым. По состоянию на 16 мая 2013 года Билл Гейтс пожертвовал в фонд 28 миллиардов долларов.