МИД Туркменистана возмутился "политически некорректным" прогнозом погоды в Таджикистане

CentralAsia (TM) - Министерство иностранных дел Туркменистана выразило недовольство прогнозом погоды МГТРК "Мир".

В сюжете рассказывалось, что причиной ожидаемой в ближайшие дни в Таджикистане жаркой погоды послужил поток теплого воздуха, поступившего из Ирана через территорию Туркменистана.

На сайте туркменского внешнеполитического ведомства выражена крайняя озабоченность тем, что в прогнозе погоды был упомянут Туркменистан. По мнению дипломатов, утверждение о том, что "горячие потоки ветра из Ирана через Туркменистан достигли в эти дни территории Таджикистана, не выдерживает никакой критики".

"Одновременно туркменская сторона с учетом нынешней ситуации, сложившейся в мире в связи с распространением коронавирусной и других инфекций, считает вышеуказанное сообщение таджикского журналиста политически некорректным", – подчеркивается в сообщении.

В заявлении МИДа говорится о выводах ученых, которые признают, что "вирусы могут длительное время находиться в аэрозольных капельках в воздухе". Соответственно, воздушно-капельный путь передачи вирусных инфекций является наиболее вероятным и распространенным.

"Исходя из сказанного, считаем, что любое упоминание конкретного названия какой-либо страны в контексте передвижения воздушных масс с/или через ее территорию может вызвать подозрения в переносе опасных инфекций в другие страны", – заключили в МИДе Туркменистана.

По-прежнему неизвестно, регистрируют ли власти Туркменистана количество заболевших и умерших от COVID-19. В редких выступлениях руководства страны вместе с заявлениями о том, что в стране не зарегистрировано ни одного случая коронавируса, сообщалось однако, что тесты проводятся.

Независимые СМИ утверждают, что в настоящее время больницы переполнены, медикаментов недостаточно, а содержание пациентов неудовлетворительное. В этих условиях открываются новые карантинные зоны. Многие лечатся на дому.

На прошлой неделе туркменские активисты создали веб-сайт, где публикуют неофициальную статистику о количестве людей, умерших в стране от COVID-19, их имена, возраст, адреса и другие подробности. В списке сейчас имена 50 человек.