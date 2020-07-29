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  29 июля 2020
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В Узбекистане зарегистрирован новый антирекорд зараженных коронавирусом за сутки - 684
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 28 июля зарегистрирован новый антирекорд зараженных коронавирусом за сутки, сообщил Минздрав.

"К сожалению, 28 июля этого года в стране было зарегистрировано 684 случая заболевания, из которых 125 были выявлены среди пациентов карантинного центра, 559 - среди граждан, отобранных из-за контакта с пациентами с коронавирусом", - отмечается в сообщении ведомства.

В то же время 5 пациентов с коронавирусом скончались за прошедшие сутки в Ташкенте.

В настоящее время 12 265 из 21 893 зарегистрированных пациентов выздоровели, и уровень лечения составляет 56%. Из 9502 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение от коронавирусной инфекции, 206 находятся в тяжёлом состоянии, а 91 - в критическом.

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