В Узбекистане зарегистрирован новый антирекорд зараженных коронавирусом за сутки - 684

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 28 июля зарегистрирован новый антирекорд зараженных коронавирусом за сутки, сообщил Минздрав.

"К сожалению, 28 июля этого года в стране было зарегистрировано 684 случая заболевания, из которых 125 были выявлены среди пациентов карантинного центра, 559 - среди граждан, отобранных из-за контакта с пациентами с коронавирусом", - отмечается в сообщении ведомства.

В то же время 5 пациентов с коронавирусом скончались за прошедшие сутки в Ташкенте.

В настоящее время 12 265 из 21 893 зарегистрированных пациентов выздоровели, и уровень лечения составляет 56%. Из 9502 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение от коронавирусной инфекции, 206 находятся в тяжёлом состоянии, а 91 - в критическом.