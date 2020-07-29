Forbes: Как будет выглядеть ближайшее будущее после окончания пандемии

// Tim Klapdor

CentralAsia (CA) - Мир после окончания пандемии коронавируса станет другим. В каком смысле другим? Мы можем увидеть мельком его уже сейчас. Лидеры бизнеса и рынков пристально наблюдают за грядущими изменениями. В американском Forbes вышла статья о том, каким может стать мир после пандемии.

Перевод ИноСМИ:

В выходные я получил результаты исследования, которое провела моя младшая дочь и в ходе которого она опрашивала учителей и родителей, выясняя, что они думают о возвращении в школу осенью. Большинство родителей — 60,5 процента из 2 тысяч 455 человек, принявших участие в опросе, — сказали, что они хотят, чтобы их дети посещали школу и учились в очном формате. Примерно треть родителей высказались за смешанный формат. Остальные выступили против очного формата обучения осенью этого года.

Однако самым поразительным стало то, что, как показали результаты опроса, позиция учителей сильно отличалась от позиции родителей: только 35,4 процента учителей ответили, что им будет вполне комфортно или абсолютно комфортно, если они вернутся к очному формату обучения. То есть дистанционное обучение и дистанционный формат работы останутся с нами надолго.

Это заставило меня переосмыслить содержание тех непринужденных разговоров, которые я ежедневно веду с представителями специализированных фирм, занимающихся анализом капиталовложений, с управляющими частным капиталом, с богатыми индивидуальными инвесторами и крупными инвестиционными организациями. Очевидно, все они обращают внимание на четыре аспекта, которые лучше всего были суммированы в докладе Barclays, подготовленном его экономистом Кристианом Келлером (Christian Keller).

Коротко говоря, новый фискальный договор в Евросоюзе, стимулирующие меры в Соединенных Штатах, геополитические риски, связанные с ведением бизнеса с Китаем, и «исход из Нью-Йорка» станут неотъемлемыми составляющими нашей жизни сразу после окончания пандемии. Когда бы это ни случилось.

«Существенный сдвиг» в Европе

Евросоюз никому не позволит обанкротиться, чтобы у правительства был хороший, одобренный Германией балансовый отчет. Эти времена прошли. Соглашение по фонду восстановления экономики и по новому семилетнему бюджету Евросоюза, заключенное на прошлой неделе, оказалось долгожданным. Политике жесткой экономии в Европе официально пришел конец. «Это соглашение ознаменовало собой важные изменения в отношении, особенно со стороны Германии», — отметил Келлер.

Это действительно так. Германия согласилась на более свободную фискальную политику на уровне отдельных членов Евросоюза, вместо того чтобы настаивать на активном балансе. Вполне возможно, сама Германия перестанет быть европейским государством с активным балансом. Это существенная перемена. Ангела Меркель смирилась с этим.

Есть еще президент Европейского центрального банка Кристин Лагард (Christine Lagarde). Прямое кредитование корпораций под нулевой процент и спонтанное приведение в соответствие с фискальной политикой «не имеют прецедентов», как написал аналитик Barclays Акаш Утсав (Akash Utsav) в своем сообщении, опубликованном в пятницу, 24 июля.

Эта смена настроений нашла отражение в Германии, где политикам удалось помешать Конституционному суду Германии воспрепятствовать заключению Европейским центральным банком новой сделки по количественному стимулированию. Это еще одно важное изменение в том, как Евросоюз ведет дела.

Щедрое стимулирование в Соединенных Штатах

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл (Mitch McConnell) перенес публикацию нового пакета мер стимулирования экономики на эту неделю после споров с демократами. На этой неделе им предстоит провести новые переговоры, которые, если судить по заголовкам в прессе, будут довольно напряженными.

Но не беспокойтесь: все, с кем мне удалось обсудить эту тему, сходятся во мнении, что обе стороны хотят заявить, что они помогают американцам в период пандемии. Никто не может просто отказаться от переговоров и провозгласить, что все в порядке.

SARS-CoV-2 сокрушил экономику страны. Бизнес умер. Многие американцы потеряли свои зарплаты, которые больше к ним не вернутся, и теперь вынуждены искать новую работу. Некоторым придется согласиться на работу ниже их квалификации. От локдаунов пострадало больше людей, чем от самого коронавируса.

Аналитики Barclays предполагают, что новый пакет мер стимулирования экономики составит около 1,5 триллиона долларов и будет подписан Трампом уже к 7 августа. Это позволит продлить сроки довольно щедрых выплат по безработице в размере 600 долларов в неделю или 2400 долларов в месяц (на самом деле это стало своеобразной «прибавкой к зарплате» для многих американцев, которых во время пандемии уволили с низкооплачиваемой работы в сфере услуг).

Что это значит?

Это значит, что теперь в истории о том, что Вашингтон выручает только Уолл-Стрит, должна появиться сноска о пандемии коронавируса, во время которой Мейн-Стрит (представители рабочего класса, интеллигенции и другие налогоплательщики — прим. ред.) получила такую помощь от государства, которой она не видела никогда прежде.

Отныне в периоды кризисов подобного масштаба Мейн-Стрит всегда будет получать финансовую помощь, которая будет как минимум равняться сумме, уплаченной частными лицами или предприятиями малого бизнеса в качестве налогов.

Заседание Федерального комитета по открытому рынку (Open Markets Committee), которое состоится на этой неделе, вряд ли существенно изменит ситуацию на рынке. Любые завышения оценки входящих данных не изменят действующие руководящие принципы, особенно с учетом того, что пандемия продолжает бушевать во многих частях страны, а некоторые штаты возвращаются в режим локдауна.

Китай: новая холодная война

Позвольте мне короткое отступление. В воскресенье я поехал на свалку, чтобы отправить на переработку и выбросить обычный хозяйственный мусор. Я знаком с управляющими нашей местной свалки — или как там ее принято официально называть сегодня. Мне рассказали, что Китай больше не принимает пластик, точнее определенные виды пластика. Что касается больших пластиковых контейнеров, которые обычно используются для хранения зелени или выпечки в магазинах, людям предлагают просто выбрасывать их. Мне сказали, что Китай их больше не принимает. Но это тема для другой статьи. Китай больше не заинтересован в том, чтобы перерабатывать наш пластик. На самом деле это довольно серьезный вопрос, потому что мусор и утилизируемые отходы зачастую становятся главной статьей экспорта Америки в Китай.

Закрытия консульств в Хьюстоне (китайское консульство) и в Чэнду (американское) стали очередным примером «разделения».

А на прошлой неделе в ходе своего выступления госсекретарь США Майк Помпео с насмешкой назвал Китай «гегемоном».

Что происходит?

За последние пару десятилетий Китай — с благословения и при поддержке американских транснациональных компаний — превратился в производителя всего на свете: кранов, кондиционеров воздуха, электроники, солнечных панелей, турбин для ветряных генераторов, химических веществ, входящих в состав чистящих средств, таких как Lysol, и так далее. И, конечно же, вездесущих хирургических масок, которые сегодня носят все. И оборудование, необходимое для их изготовления, тоже производится в Китае и Тайване.

Китай — это промышленный гегемон, особенно в Азии.

Соединенные Штаты — технологический гегемон. Прямо сейчас постарайтесь назвать какой-нибудь технологический бренд — скорее всего, он окажется американским: Facebook, Google, YouTube, Twitter, Amazon, Apple, Microsoft, Oracle. Весь мир пользуется этими продуктами.

Но Китай уже догоняет Америку.

Именно компания Huawei является лидером в сфере 5G, а не Cisco Systems, которая сконцентрировалась на корпоративных клиентах. TikTok — это самое часто загружаемое приложение в мире. И таких «Тик-Токов» будет все больше. Со временем появится и множество новых Huawei, и, когда это произойдет, американская технологическая гегемония рухнет. Именно Китай станет следующим технологическим гегемоном, а вовсе не британцы, не русские и не индийцы. Все, что ему нужно, — это полупроводники и нанотехнологии, а денег у него уже предостаточно. Бьюсь об заклад, они достигнут этого раньше, чем любой другой развивающийся рынок.

На прошлой неделе Трамп сказал основателю газеты Barstool Sports Дэвиду Портному (David Portnoy), что он больше не в восторге от так называемой торговой сделки первой фазы, которую он еще не так давно называл «отличной сделкой». Кризис общественного здравоохранения, вызванный новым коронавирусом, впервые обнаруженным в китайском Ухане, загнал его в угол.

Если Трампа переизберут — хотя в настоящий момент это кажется маловероятным, — сделка первой фазы может развалиться. По всей видимости, рынки рассчитывают на победу Джо Байдена, потому что, как ожидается, он положит конец торговой войне с Китаем. Даже если он не отменит действующие тарифы, повышать их он точно не будет.

Некоторые инвесторы полагают, что напряженность сохранится, даже при Байдене.

«Напряженность перерастает в нечто сродни холодной войне, создавая перманентную линию раскола, вдоль которой другим экономикам, возможно, придется выстроиться», — отметил Келлер.

Пандемия и протесты меняют форму города

Жизнь здесь стоит целое состояние, а в моменты глубокого кризиса вы оказываетесь запертыми в квартире площадью в 80 квадратных метров, аренда которой обходится в 2 тысячи 500 долларов в месяц, и вам теперь приходится переплачивать за доставку продуктов, потому что в единственном супермаркете рядом с вашим домом (ведь у вас нет машины, а спускаться в метро вы не решаетесь) закончилась туалетная бумага, бумажные полотенца и яйца. Почему вы продолжаете здесь жить? Точно не из-за ночных тусовок. Сейчас все закрыто.

Пандемия и продолжающиеся общественные беспорядки в таких городах, как Нью-Йорк, Портленд и Сиэтл отбивают у людей охоту жить в дорогих, перенаселенных мегаполисах. Особенно это касается семей с детьми, которым зачастую приходится платить за обучение детей в частных школах.

Если можно работать, не выходя из дома, зачем снимать квартиру в Сохо?

Будет очень интересно понаблюдать за тем, как разворачиваются эти изменения. Это уже происходит, но в данной статье я не стану перечислять множество разнообразных проявлений этой тенденции.

Тем не менее, новые данные подтверждают возникновение этих более широких трендов во время пандемии — особенно это касается Нью-Йорка. Те жители Нью-Йорка, которым повезло иметь недвижимость за пределами этого мегаполиса, уехали с Манхеттена, чтобы переждать кризис. Другие купили дома на Восточном побережье. Станут ли они вторыми домами? Или эти люди переедут в них окончательно? Пока мы этого не знаем.

Отчет Национальной ассоциации строителей жилья (National Association of Home Builders), опубликованный на прошлой неделе, показал, что спрос на новое жилье растет в менее крупных городских агломерациях, а также в сельских районах, удаленных от крупных городов. Это связано с тем, что люди хотят иметь более просторное жилье, хотят находиться подальше от нынешнего (и потенциально будущего) городского хаоса и могут работать из дома, время от времени совершая поездки в город при необходимости.

Вероятнее всего, в будущем после окончания пандемии люди будут чаще навсегда уезжать из крупных городов, где жизнь обходится очень дорого. И они будут уезжать не только из-за непомерно высокой арендной платы и налогов. Они будут уезжать, потому что находиться на Манхеттене в момент кризиса, конца которому не видно, — это ужасно.

«Тенденция к снижению пространственной концентрации наряду с потенциальной приостановкой прежней тенденции к беспрепятственным переездам из штата в штат являются, с нашей точки зрения, новыми трендами, вызванными пандемией, — написал Келлер. — Это может привести к более устойчивым изменениям в структуре глобальной экономики».