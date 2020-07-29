Экс-премьера Малайзии, утверждавшего, что дорогие вещи — подарок зятя из Казахстана, приговорили к тюрьме

CentralAsia (KZ) - Суд в Малайзии приговорил бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака к 12 годам тюремного заключения в рамках первого из нескольких судебных процессов по делу о коррупции, связанной с хищениями средств из государственного инвестиционного фонда 1MDB.

28 июля судья признал экс-премьера виновным в превышении полномочий, преступном злоупотреблении доверием и отмывании денег. Бывшего чиновника обязали выплатить штраф на сумму 49,3 миллиона долларов. Судья оставил Наджиба Разака на свободе до вступления в силу приговора, который осужденный вправе оспорить.

Наджиб Разак отверг причастность к хищениям из фонда 1MDB, который он создал в 2009 году для ускорения экономического роста Малайзии. Вынесенный сегодня приговор касается дела о привлечении 10 миллионов долларов от SRC International, бывшего подразделения государственного фонда.

Следователи США утверждают, что как минимум 4,5 миллиарда долларов были похищены из 1MDB и отмыты через сложную сеть транзакций и подставных компаний для покупки недвижимости, ювелирных изделий, яхты и других предметов роскоши.

Наджиб Разак говорит, что 700 миллионов долларов, которые оказались на его банковских счетах, были подарены Саудовской Аравией. Он сказал, что вернул большую часть суммы.

В интервью Reuters незадолго до своего ареста в 2018 году он сообщил, что почти 300 коробок с драгоценностями и роскошными сумками, которые нашли у чиновника во время обыска, были подарками, преподнесенными его жене и дочери. Наджиб Разак сказал, что его зять Данияр Назарбаев подарил множество сумок, стоимость которых, по словам следователей, оценивается в десятки тысяч долларов. Дочь Наджиба Разака Нуриана Наджва замужем за Данияром Кесикбаевым (в СМИ его называют также Данияром Назарбаевым), сыном Майры Курмангалиевой, бывшей жены Болата Назарбаева, младшего брата экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Жене Наджиба и нескольким чиновникам из его партии и его кабинета министров тоже предъявлены обвинения во взяточничестве в связи с хищениями средств фонда.

На прошлой неделе инвестиционный банк США Goldman Sachs договорился с правительством Малайзии о выплате 3,9 миллиарда долларов связи с обвинениями в адрес его сотрудников в совершении преступлений, связанных с 1MDB. Скандал вокруг 1MDB привел к смещению правительства Наджиба после выборов в 2018 году.

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