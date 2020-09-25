Врач рассказал, почему здоровые люди наблюдают у себя симптомы коронавируса

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CentralAsia (CA) - Люди с выраженным тревожным фоном и способностью к самовнушению, особенно сейчас, в период пандемии, могут иметь реальные симптомы коронавируса – кашель, нехватку воздуха, повышенную температуру, но не всегда это говорит о наличии болезни, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист минздрава Подмосковья невролог Ринат Богданов.

По его словам, часть людей обладают способностью к самовнушению.

«Они начинают «примерять» на себе симптомы коронавируса и потом, через какое-то время, их обнаруживают. Это может быть нехватка воздуха, кашель, вплоть до подъёма температуры. Если внушить, то эти симптомы вам организм и выдаст», - рассказал Богданов.



С такими психическими проявлениями нужно бороться, поскольку длительно существующий стресс может привести к язвенной болезни, эндокринным заболеваниям, сахарному диабету, иммунодефициту, добавил врач.