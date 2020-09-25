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  27 сентября 2020
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Названа главная причина смертей от коронавируса

CentralAsia (CA) -  Люди, заразившиеся новым коронавирусом, переносят болезнь по разному. У некоторых она проходит в легкой, бессимптомной форме, другую часть пациентов болезнь может привести к летальному исходу.

Согласно двум новым исследованиям ученых американского Университета Рокфеллера, главная причина смерти от Covid-19 может быть связана с нарушениями в работе иммунной системы. Статья опубликована в научном журнале Science.

«По крайней мере, у 3,5% исследуемых пациентов с тяжелой формой COVID-19 есть мутации в генах, участвующих в противовирусной защите. И как минимум 10% пациентов с тяжелой формой вырабатывают «ауто-антитела», которые атакуют иммунную систему, а не борются с вирусом. При этом 94% таких пациентов — мужчины», - говорит руководитель исследования Жан-Лоран Казанова.

По ее словам, эта работа имеет непосредственное значение для диагностики и лечения коронавируса.

«Если у кого-то положительный результат теста на коронавирус, он должен обязательно пройти тест на наличие ауто-антител, последующим медицинским наблюдением. Если они выявятся, возможно, удаление таких антител из крови может облегчить симптомы болезни», - полагает она.

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