Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев провели встречу в Сарыагаше

CentralAsia (UZ) - 25 сентября состоялась рабочая встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и первого президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

По предложению казахстанской стороны встреча прошла в приграничном городе Сарыагаш Туркестанской области, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

"Лидеры двух стран обсудили современное состояние и перспективы узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства, обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам", - отмечается в сообщении.

Особое внимание уделено продолжению координации и взаимодействия на уровне правительств в целях скорейшего преодоления последствий глобального распространения коронавирусной инфекции.

Затронуты также вопросы продвижения регионального партнерства, в том числе в рамках договоренностей по итогам второй Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, прошедшей в ноябре минувшего года в Ташкенте.

Кроме того, рассмотрены основные направления взаимовыгодного сотрудничества в рамках СНГ.

