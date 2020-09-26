Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев провели встречу в Сарыагаше

- Узбекистан, политика
- 0:45, 26 сентября 2020
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CentralAsia (UZ) - 25 сентября состоялась рабочая встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и первого президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева.
По предложению казахстанской стороны встреча прошла в приграничном городе Сарыагаш Туркестанской области, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.
"Лидеры двух стран обсудили современное состояние и перспективы узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства, обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам", - отмечается в сообщении.
Особое внимание уделено продолжению координации и взаимодействия на уровне правительств в целях скорейшего преодоления последствий глобального распространения коронавирусной инфекции.
Затронуты также вопросы продвижения регионального партнерства, в том числе в рамках договоренностей по итогам второй Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, прошедшей в ноябре минувшего года в Ташкенте.
Кроме того, рассмотрены основные направления взаимовыгодного сотрудничества в рамках СНГ.