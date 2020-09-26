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  27 сентября 2020
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В Узбекистане задержан 40-летний мужчина, регулярно насиловавший свою несовершеннолетнюю дочь

CentralAsia (UZ) -  В Кашкадарье отец регулярно насиловал свою несовершеннолетнюю дочь, сообщили местные СМИ. Это происходило в Касанском районе Кашкадарьинской области.

По словам близкого к уголовному делу надежного источника Jahon.uz, применена мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 40-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании дочери.

По уголовному делу мужчине предъявлено обвинение по пунктам «а» и «б» статьи 118 («Изнасилование») Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

По материалам уголовного дела мужчина насиловал свою несовершеннолетнюю дочь, применив к ней насилие и угрожая убийством.

Несмотря на уговоры девочки не трогать ее, применил к ней силу, а чтобы девочка не кричала, прижал ее лицо подушкой и изнасиловал.

В другом случае он угрожал убийством, сказав: «Если встанешь, зарежу», а затем уложил ее обратно в кровать, удовлетворяя свои сексуальные потребности и неоднократно насиловал свою несовершеннолетнюю дочь.

Девочка, которая регулярно подвергалась сексуальному насилию со стороны отца, была госпитализирована в гинекологическое отделение родильного комплекса Касанского района в связи с ухудшением здоровья. После чего и выяснилось о преступлении в отношении несовершеннолетней.

Как сообщается, девушка пыталась отреагировать на действия отца. Однажды ударила его по лицу, а отец, угрожал, что опозорит девушку, если она посмеет кому-нибудь рассказать, а мать сожжет ее заживо, если он узнает об этом.

Издание Jahon.uz готовит новый материал по результатам журналистского расследования этого уголовного дела.

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