JMC Projects Индии проработаетстроительства НПЗ Монголии

CentralAsia (MNG) - Компания JMC Projects из Индии была выбрана в качестве генерального подрядчика, ответственного за строительство первой фазы нефтеперерабатывающего завода в аймаке Дорноговь, в частности, развитие нетехнологических объектов НПЗ и инфраструктуры строительной площадки. Компания построит административное здание, склад, ремонтный цех, пункты пожарной безопасности и первой медицинской помощи, лабораторию и систему водоснабжения завода.

24 сентября подрядчик проекта нефтепереработки, государственная компания Монгольского нефтеперерабатывающего завода, консалтинговая компания по управлению проектами, Engineers India Limited и компания JMC Projects провели виртуальную встречу по началу проекта, доработав подробный план реализации, координации и управления проектом.

Основанная в 1982 году, компания JMC Projects работает в области инфраструктуры, энергетики, промышленности и строительства. Компания, в которой работает около 5000 сотрудников, успешно реализовала более 50 девелоперских проектов в Индии и других странах.

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