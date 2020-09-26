В музее изобразительного искусства им Занабазар запускается проект «AR smart guide»

CentralAsia (MNG) - Музей изобразительного искусства имени Занабазар в Монголии запустил проект «Умный гид AR (augmented reality - дополненная реальность — результат введения в зрительное поле любых сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружении и изменения восприятия окружающей среды)», цель которого состоит в том, чтобы внедрить технологические достижения в деятельность музея и предоставить образование по вопросам культурного наследия и искусства для детей и молодежи.





В рамках проекта основные моменты коллекций музея, включая предметы религиозного искусства, произведения искусства, скульптуры, работы мастеров и традиционные ремесла, а также исторические артефакты, найденные в результате раскопок, были обогащены контентом на платформе AR для удобства посетителей. который будет доступен с октября.





Благодаря дополнительной графике, видео, фотографиям, тексту и аудио, руководство AR выводит музейное образование на новый уровень наряду с внедрением инновационных технологий в музейный сектор Монголии. В рамках проекта планируется разработать приложение для смартфонов с дополненной реальностью для основных музейных коллекций.





Ежегодно музей принимает более 11 000 посетителей, из которых более 50 процентов — дети и молодежь.

Музей изобразительного искусства имени Занабазар (монг. Г. Занабазарын нэрэмжит Дурслэх урлагийн музей) — художественный музей в столице Монголии, Улан-Баторе.

31 марта 1965 года 87-м постановлением Совета министров в столице МНР был образован Музей изобразительных искусств. 23 июля 1966 года в фонды музея было передано 350 экспонатов. В 1985 году, по случаю 350-летнего юбилея Дзанабадзара, музей был переименован в его честь. В период с 1966 по 1989 год выставки музея прошли в Москве, Ленинграде, Киеве, Ташкенте, Баку, Улан-Удэ, Софии, Братиславе, Будапеште, Эрфурте. В 1989 году из музея была выделена Художественная галерея, в 1991 — Монгольский театральный музей.

В 1994 году впервые прошла крупная западноевропейская выставка «Монгольские сокровища» в парижском Музее восточных искусств, позже — в Нидерландах, США, Корее, КНР, Германии, Испании и Японии. В 1996-2007 годах, согласно правительственным постановлениям, более 200 экспонатов получили статус уникальных (хосгүй үнэт үзмэр).





Здание, в котором располагается музей, было построено в 1905 году и является одним из первых двухэтажных построек европейского типа, возведённых в Өргөө.

Первоначально здание принадлежало построившему его русскому купцу, затем с 1920 года — китайскому банку, с 1921 года было отдано под штаб советского военного контингента, с 1931-го стало Государственным универмагом, в 1961-м в нём расположился Союз ремесленников, а в 1966 году в нём был организован Музей изобразительных искусств.

Гомбодоржийн Занабазар — чингизид, первый монгольский Богдо-гэгэн, правитель Халхи под сюзеренной властью империи Цин; выдающийся скульптор, основатель монгольской портретной живописи, изобретатель письма соёмбо.

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