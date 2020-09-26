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  27 сентября 2020
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Продукция, ориентированная на экспорт, представлена на Ulaanbaatar Partnership 2020. Фото

CentralAsia (MNG) -  В выставочном центре Мишээл открылась осенняя ярмарка «Партнерство Улан-Батора-2020», которую организовали Национальная торгово-промышленная палата Монголии (НТППМ) и Аппарат губернатора столицы.


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В своем вступительном слове генеральный директор НТППМ Т.Дуурэн подчеркнул, что экспорт играет ключевую роль в развитии экономики Монголии. Поэтому НТППМ проводит выставку с целью продвижения экспортно-ориентированной продукции среди населения в рамках своего 60-летия. Лучшие продукты будут выбраны из продуктов, представленных на выставке, и будут обеспечены поддержкой экспорта с получением беспроцентного кредита.

Команда проекта TRAM, направленная на поддержку торговли Монголии и экспорта новых товаров на европейский рынок, впервые участвует в выставке, и были созданы четыре кластера косметических товаров, облепихи, яка и верблюжьей шерсти и волокна яка, сказал эксперт проект Карл Круг. Кластеры являются кооперативными, объединяющими всех участников, включая поставщиков сырья, переработчиков, производителей и трейдеров, представителей правительства, научные институты и лаборатории. И они тесно сотрудничают в разработке новых продуктов, улучшении качества продуктов, обучении своих членов, получении международных сертификатов и экспорте своей продукции.


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Управляющий АО «Хаан Жимс» Ж.Уянга сказала: «Наша компания производит продукцию из облепихи последние 4 года. Компании, производящие продукцию из облепихи, объединились и создали кластер. Поскольку одна компания не может производить продукцию в одиночку для экспорта на крупнейшие рынки, мы стремимся производить и экспортировать продукцию по одному стандарту, одной упаковке и одной торговой марке. И мы обсуждаем, какие экологические продукты, изготовленные из облепихи, привлекут интерес потребителей на европейском рынке, и работаем над их разработкой».

Национальные производители продуктов питания, шерсти и кашемира, изделий из кожи, косметики и производители обуви принимают участие в выставке, которая проводится уже 45 лет в связи с решением правительства объявить 2020 год Годом поощрения экспорта. Выставка продлится до 27 сентября.


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