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  27 сентября 2020
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В Таджикистане число случаев коронавируса достигло 9562

CentralAsia (TJ) -  За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с Covid-19.

За сутки 98 человек по подозрению находились под наблюдением врачей, 45 человек выписаны после выздоровления, случаев смерти не зафиксировали.

Общее количество зараженных в Таджикистане достигло 9562 человек, из них выздоровел 8341 пациент, скончались 74 человека.

Коронавирус в Таджикистане
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