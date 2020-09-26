В Таджикистане число случаев коронавируса достигло 9562

- Таджикистан, общество
- 8:27, 26 сентября 2020
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CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с Covid-19.
За сутки 98 человек по подозрению находились под наблюдением врачей, 45 человек выписаны после выздоровления, случаев смерти не зафиксировали.
Общее количество зараженных в Таджикистане достигло 9562 человек, из них выздоровел 8341 пациент, скончались 74 человека.
Коронавирус в Таджикистане
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