На утро 26 сентября в Казахстане выявили 69 новых случаев коронавируса. Всего — 107 659

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 69 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 26 сентября сообщает оперативный штаб.



В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 17;



- город Нур-Султан - 14;

- Акмолинская область - 5;

- Атырауская область - 5;

- Карагандинская область - 5;

- Северо-Казахстанская область - 5;

- Павлодарская область - 4;

- город Алматы - 3;

- Костанайская область - 3;



- Алматинская область - 2;



- Жамбылская область - 2;



- Западно-Казахстанская область - 2;

- Актюбинская область - 1;



- Туркестанская область - 1.



Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 107 659 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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