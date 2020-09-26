В Монголии за сутки не выявлено новых случаев заболевания COVID-19

// Ж. Батбүрэн

CentralAsia (MNG) - В Монголии за последние 24 часа в общей сложности 417 человек были протестированы на коронавирус, и все тесты показали отрицательный результат. Об этом сообщает Минздрава страны.

По состоянию на 26 сентября, общее число случаев коронавируса по всей стране остается прежним — 313, общее число людей, выздоровевших от коронавируса, составляет 303. В настоящее время в НИЦИЗ проходят лечение от коронавируса 10 пациентов.





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