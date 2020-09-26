[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 сентября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии за сутки не выявлено новых случаев заболевания COVID-19
// Ж. Батбүрэн

CentralAsia (MNG) -  В Монголии за последние 24 часа в общей сложности 417 человек были протестированы на коронавирус, и все тесты показали отрицательный результат. Об этом сообщает Минздрава страны.

По состоянию на 26 сентября, общее число случаев коронавируса по всей стране остается прежним — 313, общее число людей, выздоровевших от коронавируса, составляет 303. В настоящее время в НИЦИЗ проходят лечение от коронавируса 10 пациентов.


2

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Число заболевших коронавирусной пневмонией в Казахстане превысило 32 тысячи
  • К вечеру в Узбекистане выявили еще 159 новых случаев коронавируса
  • В Таджикистане число случаев коронавируса достигло 9562


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com