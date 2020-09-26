ВОЗ заявила, что число смертей от коронавируса в мире очень скоро может вырасти до двух миллионов

CentralAsia (CA) - Весьма вероятно, что без срочных мер число погибших в мире в скором времени вырастет до двух миллионов, заявил руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майк Райан, сообщает ВВС.



Чтобы избежать этого, Райан призвал правительства быть готовыми ввести жесткий карантин в своих странах. Даже если вскоре появится действующая вакцина, а методы лечения симптомов вируса усовершенствуются, этого будет не достаточно для предотвращения роста числа скончавшихся, сказал он.

«Если мы не сделаем все возможное, то число, о котором вы говорите не только легко себе представить, но, к сожалению, это достаточно вероятно», - заявил он в ответ на вопрос о том, возможна ли цифра в два миллиона смертей во всем мире.

По данным университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в мире от коронавируса скончались более 988 тыс. человек.