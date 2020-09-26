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  27 сентября 2020
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В Казахстане за сутки от коронавируса вылечились 170 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 170 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 102 530 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 084;

- Нур-Султан - 13 639;

- Атырауская область - 10 518;

- Карагандинская область - 9742;

- Восточно-Казахстанская область - 8385;

- Западно-Казахстанская область - 6744;

- Алматинская область - 4793;

- Шымкент - 4637;

- Жамбылская область - 4047;

- Северо-Казахстанская область - 3919;

- Павлодарская область - 3744;

- Туркестанская область - 3303;

- Акмолинская область - 3250;

- Кызылординская область - 3102;

- Актюбинская область - 3097;

- Костанайская область - 2914;

- Мангистауская область - 2612.

Коронавирус в Казахстане
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