Разработан самый быстрый в мире тест на коронавирус

CentralAsia (CA) - Немецкая компания Bosch разработала систему тестирования на COVID-19, которая позволяет узнать результат уже через 39 минут, сообщают «Известия».



Разработан новый экспресс-тест для аналитического прибора Vivalytic для выявления возбудителя SARS-CoV-2. Таким образом, результат теста надежно устанавливается в течение 39 минут — в мире в настоящее время нет тестов быстрее, работающих на основе ПЦР, заявили в компании.



Отмечается, что продукцию можно применять в местах мобильного тестирования, где необходимо получить оперативный результат, в частности в аэропортах и на стоянках автобана. Продукт уже доступен в Европе, добавили в Bosch.



Система тестирования была разработана при поддержке министерства образования и науки Германии.

