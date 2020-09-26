[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 сентября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Разработан самый быстрый в мире тест на коронавирус

CentralAsia (CA) -  Немецкая компания Bosch разработала систему тестирования на COVID-19, которая позволяет узнать результат уже через 39 минут, сообщают «Известия».

Разработан новый экспресс-тест для аналитического прибора Vivalytic для выявления возбудителя SARS-CoV-2. Таким образом, результат теста надежно устанавливается в течение 39 минут — в мире в настоящее время нет тестов быстрее, работающих на основе ПЦР, заявили в компании.

Отмечается, что продукцию можно применять в местах мобильного тестирования, где необходимо получить оперативный результат, в частности в аэропортах и на стоянках автобана. Продукт уже доступен в Европе, добавили в Bosch.

Система тестирования была разработана при поддержке министерства образования и науки Германии.


print
  • В Москве снова вводятся ограничения из-за коронавируса
  • За ночь в Узбекистане выявили 179 новых зараженных коронавирусом
  • В США число зараженных коронавирусом превысило 7 миллионов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com