В США число зараженных коронавирусом превысило 7 миллионов

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CentralAsia (CA) - Количество зараженных коронавирусной инфекцией в США превысило 7 миллионов человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.



По состоянию на 26 сентября в США зарегистрировано 7 033 925 случаев Сovid-19, скончались более 203,7 тыс. человек.



Большинство случаев выявлено в штате Калифорния, здесь коронавирусом заразились 801 006 человек. Следом идут Техас (747 491), Флорида (695 887) и Нью-Йорк (453 755).