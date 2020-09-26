В США число зараженных коронавирусом превысило 7 миллионов
- Азия и мир, общество
- 15:13, 26 сентября 2020
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CentralAsia (CA) - Количество зараженных коронавирусной инфекцией в США превысило 7 миллионов человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
По состоянию на 26 сентября в США зарегистрировано 7 033 925 случаев Сovid-19, скончались более 203,7 тыс. человек.
Большинство случаев выявлено в штате Калифорния, здесь коронавирусом заразились 801 006 человек. Следом идут Техас (747 491), Флорида (695 887) и Нью-Йорк (453 755).