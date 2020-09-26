В России за сутки выявили более 7,5 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 7523 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 039 (27,1%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом выявлен 1 143 571 случай (+0,7%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 44,7 млн лабораторных исследований на Covid-19, в том числе 390 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 218 933 человека.