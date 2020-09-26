За сутки в России от коронавируса скончались 169 человек
- Азия и мир, общество
- 15:25, 26 сентября 2020
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CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 169 человек, передает оперативный штаб.
Большинство случаев смерти выявили в Санкт-Петербурге – 27 и Москве – 17.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 20 225 человек. Всего с начала пандемии в стране Covid-19 выявлен у 1 143 571 человека, из них выздоровели 940 150 человек, под медицинским наблюдением остаются 218 933 пациента.